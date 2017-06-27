Увеличение пропускной способности аэропорта Храброво к ЧМ-2018 обойдётся в 30,5 млн рублей
На дополнительное оснащение калининградского аэропорта Храброво для приёма туристов во время ЧМ-2018 потратят 30,5 млн рублей. Об этом пишет "РБК-Калининград".
Дополнительное оснащение понадобится для повышения пропускной способности аэропорта во время чемпионата мира по футболу. Деньги выделит ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы". На эту сумму приобретут дополнительные мобильные стойки паспортного контроля и подиумы к ним, установят функциональную систему миграционного и регистрационного учёта "Мир", системы видеонаблюдения и сигнализации. Также будут организованы рабочие места для специалистов Россельхознадзора.
Часть денег потратят на озеленение и благоустройство территории, покупку оборудования и пусконаладочные работы. Электронный аукцион пройдёт 17 июня 2017 года.
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