В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого

В администрации Калининграда пообещали заменить ошибочную надпись на остановочном комплексе на ул. Невского. Вместо "Улица Алексея Толстого" появится правильное название — "Улица Льва Толстого". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе мэрии.

Табличка с ошибочным наименованием остановки уже демонтирована, новая появится до конца недели, пояснили в администрации.

В среду, 5 июля, читатели Клопс.Ru заметили ошибку в названии остановки: вместо Льва Толстого появился Алексей Толстой. Улица имени автора "Хождения по мукам" и "Аэлиты" находится в посёлке А. Космодемьянского.

Ошибку допустил заказчик — муниципальное казённое учреждение "Калининградская служба заказчика". В конкурсной документации остановка на ул. Невского несколько раз обозначена "А. Толстого".