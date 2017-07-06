В мэрии пообещали исправить ошибку в названии остановки на ул. Льва Толстого
В администрации Калининграда пообещали заменить ошибочную надпись на остановочном комплексе на ул. Невского. Вместо "Улица Алексея Толстого" появится правильное название — "Улица Льва Толстого". Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе мэрии.
Табличка с ошибочным наименованием остановки уже демонтирована, новая появится до конца недели, пояснили в администрации.
В среду, 5 июля, читатели Клопс.Ru заметили ошибку в названии остановки: вместо Льва Толстого появился Алексей Толстой. Улица имени автора "Хождения по мукам" и "Аэлиты" находится в посёлке А. Космодемьянского.
Ошибку допустил заказчик
— муниципальное казённое учреждение "Калининградская служба заказчика". В конкурсной документации остановка на ул. Невского несколько раз обозначена "А. Толстого".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.