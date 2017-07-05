Вместо Льва Толстого – Алексей: в центре Калининграда перепутали название остановок (фото)

На ул. Невского в Калининграде перепутали название остановок: вместо Льва Толстого на новом павильоне появилась табличка Алексей Толстой. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Новый остановочный павильон был установлен несколько дней назад. Кроме информации о проезжающих автобусах, на нём на двух языках указано название ул. Алексея Толстого.

Между тем, рядом с ул. Невского находится ул. Льва Толстого. Ул. Алексея Толстого в Калининграде тоже есть, но она находится в поселке А.Космодемьянского.

Примечательно, что ошибку допутил не устанавливавший остановку подрядчик, а заказчик – муниципальное казённое учреждение "Калининградская служба заказчика". В конкурсной документации остановка на ул. Невского несколько раз обозначена "А. Толстого".

В городской администрации комментарий пообещали предоставить позднее.