Вместо Льва Толстого – Алексей: в центре Калининграда перепутали название остановок (фото)

На ул. Невского в Калининграде перепутали название остановок: вместо Льва Толстого на новом павильоне появилась табличка Алексей Толстой. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Новый остановочный павильон был установлен несколько дней назад. Кроме информации о проезжающих автобусах, на нём на двух языках указано название ул. Алексея Толстого.
Между тем, рядом с ул. Невского находится ул. Льва Толстого. Ул. Алексея Толстого в Калининграде тоже есть, но она находится в поселке А.Космодемьянского.
Примечательно, что ошибку допутил не устанавливавший остановку подрядчик, а заказчик – муниципальное казённое учреждение "Калининградская служба заказчика". В конкурсной документации остановка на ул. Невского несколько раз обозначена
"А. Толстого".
В городской администрации комментарий пообещали предоставить позднее.
В апреле в Калининграде было запланировано установить
39 новых остановочных павильонов. Старые сооружения будут демонтированы и, по предложению властей, перенесены
туда, где вообще нет остановок.
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