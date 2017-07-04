В Калининградской области поднимут цены на проезд в междугородних автобусах
Стоимость проезда в междугородних автобусах повысится осенью этого года. Об этом в эфире программы "Водительские права" на радио "Комсомольская правда — Калининград"
сообщил глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.
С прошлого года перевозчики самостоятельно определяют ценовую политику, поэтому никакого согласования с региональной службой по тарифам транспортным предприятиям области не требуется.
"Почти все областные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу, в прошлом году индексация была летом, в этом году это случится осенью", — отметил Гренц.
Повышение стоимости будет зависеть от конкретного направления, но не превысит 10% от нынешней цены билета. По словам Гренца, резких скачков ни у кого из перевозчиков не ожидается.
"Инфляция у нас в районе 7%, плюс еще 2% возможно из-за повышения топлива и в связи с внедрением новой информационной системы оплаты проезда", — отметил Гренц.
В последний раз билеты на междугородние автобусы дорожали в июне 2016 года
. Тогда это решение принимала региональная служба по тарифам. С июля прошлого года перевозчики стали возить пассажиров
по нерегулируемым тарифам, то есть компании сами определяют стоимость перевозки.
Сейчас тариф на перевозку пассажиров
за каждый пройденный километр в Калининградской области ниже, чем не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в целом по России.
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