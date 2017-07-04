В Калининградской области поднимут цены на проезд в междугородних автобусах

Стоимость проезда в междугородних автобусах повысится осенью этого года. Об этом в эфире программы "Водительские права" на радио "Комсомольская правда — Калининград" сообщил глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.



С прошлого года перевозчики самостоятельно определяют ценовую политику, поэтому никакого согласования с региональной службой по тарифам транспортным предприятиям области не требуется.



"Почти все областные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу, в прошлом году индексация была летом, в этом году это случится осенью", — отметил Гренц.



Повышение стоимости будет зависеть от конкретного направления, но не превысит 10% от нынешней цены билета. По словам Гренца, резких скачков ни у кого из перевозчиков не ожидается.



"Инфляция у нас в районе 7%, плюс еще 2% возможно из-за повышения топлива и в связи с внедрением новой информационной системы оплаты проезда", — отметил Гренц.