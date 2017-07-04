Из-за строительства девятиэтажки на Нижнем озере на ул. Клинической запретят парковку

Во время строительства дома на Нижнем озере на ул. Клинической запретят парковку. Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.



Временные знаки 3.27 "Остановка запрещена" будут установлены уже 5 июля на участке от дома №19 до дома №21 по чётной стороне.