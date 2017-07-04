Из-за строительства девятиэтажки на Нижнем озере на ул. Клинической запретят парковку
Проект здания, возводимого у Нижнего озера
Фото: предоставлено застройщиком
Во время строительства дома на Нижнем озере на ул. Клинической запретят парковку. Об этом Клопс.Ru сообщили в городской администрации.
Временные знаки 3.27 "Остановка запрещена" будут установлены уже 5 июля на участке от дома №19 до дома №21 по чётной стороне.
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