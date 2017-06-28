В июле в Калининграде установят новое электронное табло на остановке общественного транспорта

В июле на остановке общественного транспорта Ленинский проспект будет установлено новое электронное табло. Об этом в среду, 28 июня, во время рабочего выезда сообщила врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова.
Первоначально планировалось, что новые табло появятся на пяти остановках Калининграда уже в мае, однако из-за проблем с подрядчиком сроки несколько раз переносили.
"Было поручение губернатора отработать этот вопрос к маю, но, к сожалению, инвестор несколько раз переносил сроки, и теперь окончательно обещает оборудовать первую остановку в июле", – отметила Дятлова.
По словам чиновника, после тестирования первой партии проведут анализ и изучат отзывы пассажиров.
"Это будет экспериментальный вариант, пока появится только пять таких табло, посмотрим, как оценят их жители города", – пояснил Ярошук.
На сенсорных экранах можно будет отслеживать передвижение городского транспорта. Градоначальник не уточнил, на каких именно остановках планируется установить новые табло.
Впервые электронные табло появились
на трёх остановках Калининграда в 2011 году. Тогда жители без энтузиазма оценили стремление властей привнести новшество, и информацию о движении транспорта не использовали. Сейчас пассажиры общественного транспорта могут пользоваться
различными мобильными приложениями. Однако не все корректно отображают нужную калининградцам информацию.
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