В июле в Калининграде установят новое электронное табло на остановке общественного транспорта

В июле на остановке общественного транспорта Ленинский проспект будет установлено новое электронное табло. Об этом в среду, 28 июня, во время рабочего выезда сообщила врио министра развития инфраструктуры регионального правительства Елена Дятлова.

Первоначально планировалось, что новые табло появятся на пяти остановках Калининграда уже в мае, однако из-за проблем с подрядчиком сроки несколько раз переносили.

"Было поручение губернатора отработать этот вопрос к маю, но, к сожалению, инвестор несколько раз переносил сроки, и теперь окончательно обещает оборудовать первую остановку в июле", – отметила Дятлова.

По словам чиновника, после тестирования первой партии проведут анализ и изучат отзывы пассажиров.

"Это будет экспериментальный вариант, пока появится только пять таких табло, посмотрим, как оценят их жители города", – пояснил Ярошук.

На сенсорных экранах можно будет отслеживать передвижение городского транспорта. Градоначальник не уточнил, на каких именно остановках планируется установить новые табло.