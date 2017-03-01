Будильник не прозвонил: Клопс.Ru проверил работу приложения Яндекс.Транспорт

Анонсированная функция предупреждения о приближении нужной остановки в приложении "Яндекс.Транспорт" в Калининграде корректно не работает. В этом смог убедиться корреспондент Клопс.Ru, изучив особенности работы этого сервиса.



В обновлённом с 27 февраля приложении "Яндекс.Транспорт" анонсировали функцию предупреждения пассажиров о приближении их остановки. Однако при подъезде к шести остановкам Калининграда будильник в телефоне так и не зазвонил.



В приложении от "Яндекса" пассажиры могут видеть только автобусы частных перевозчиков. Транспорт муниципального предприятия, а также городские маршрутки и пригородные автобусы на карте не отображаются. Само расписание и маршруты в приложении присутствуют, но следить за движением можно только за автобусами "частников".

Один плюс

Несомненным плюсом приложения является то, что, находясь на остановке, можно узнать, через сколько минут приедет автобус — местонахождение транспорта на карте в телефоне и на дороге полностью совпадает. Однако часть остановок новое приложение не отображает.

Другие минусы

Во время мониторинга работы приложения выяснились проблемы с определением местонахождения пассажира. Например, находясь на остановке ул. Ермака, навигатор указывает местонахождение на ул. К. Маркса, что в двух сотнях метров.



А если пассажир находится в нескольких сотнях метров от нужной ему точки, сервис уже не выстроит маршрут. Например, от ТЦ "Европа" до Центрального рынка приложение предлагает идти пешком, не показывая способы добраться на транспорте.



Приложение "Яндекс.Транспорт" в конце февраля Приложение "Яндекс.Транспорт" в конце февраля представило новую функцию , которая должна позволить пассажиру не проспать нужную ему остановку. Пока будильник работает в "Яндекс.Транспорте" на Android, в приложении для iOS он появится в ближайшие дни.