Приложение "Яндекса" поможет выйти на нужной остановке общественного транспорта

В приложении "Яндекс.Транспорт" появилась новая функция — будильник для пассажиров, способных проспать нужную остановку. Об этом сообщает пресс-служба "Яндекса".



Чтобы не проспать и выйти вовремя, необходимо на карте выстроить свой маршрут и указать пункт назначения. При подъезде к нужной остановке приложение предупредит пассажира о том, что пора выходить, пуш-уведомлением и звуковым сигналом.



Кроме любителей поспать в транспорте, будильник поможет сориентироваться и тем, кто едет по незнакомому маршруту — особенно если в автобусе или троллейбусе не объявляют названия остановок. Кроме того, оно станет помощником и для тех, кто предпочитает в дороге читать или слушать: уведомления работают и в фоновом режиме.

Будильник уже работает в "Яндекс.Транспорте" на Android, в приложении для iOS он появится в ближайшие дни.



Калининград на карте отображается. Однако пользоваться сервисом могут лишь пассажиры автобусов. Маршруток, троллейбусов и трамваев на карте нет.