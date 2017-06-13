Полиция и Минтранс России не планируют менять ПДД ради байкеров

МВД и Минтранс России не поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить между рядами. В ближайшее время изменения в ПДД вносить не планируется, сообщает газета "Коммерсант".



Согласно правилам дорожного движения, параллельное движение нескольких транспортных средств в пределах одной полосы не запрещается при соблюдении безопасного бокового интервала. В соответствии с национальными российскими стандартами, ширина полосы может быть от 2,75 до 3–4,5 метра. Это значит, что не всегда на дороге в попутном направлении автомобиль и мотоцикл могут уместиться одновременно, поэтому в некоторых местах одновременный проезд машины и мотоцикла опасен. В Калининграде есть подобные дороги.



В МВД посчитали нецелесообразным внесение изменений в ПДД, а в Минтрансе также заявили, что в поправках нет острой необходимости. К аналогичным выводам пришли в экспертном центре "Движение без опасности". "Учитывая по-прежнему недостаточный уровень мастерства водителей, наличие мотоциклистов в междурядье практически гарантирует рост человеческих жертв", — заявила президент центра Наталья Агре.

В апреле первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменений ПДД, чтобы предоставить мотоциклистам дополнительные преимущества перед автомобилистами. В частности, для байкеров предлагалось создать отдельную стоп-линию, а также разрешить ездить между полосами.