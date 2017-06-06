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Главная Новости Транспорт

В дни проведения фестиваля фейерверков и "Голосящего КиВиНа" к морю будут ходить дополнительные поезда

16:28
  36 0
Архив Клопс.Ru
Начальник департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности правительства Калининградской области Владимир Жовтун рассказал, что в дни проведения в Калининградской области Мирового фестиваля фейерверков и "Голосящего КиВиНа" будет увеличено количество поездов до курортных городов. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

"Если в прошлом году у нас возникли сложности в первый день фестиваля фейерверков, то в этом году мы уже провели ряд встреч с руководством Калининградской железной дороги и договорились, что расписание движения пригородных поездов в дни проведения фестиваля "Голосящий КиВиН" и Мирового фестиваля фейерверков будет скорректировано так, чтобы в полном объёме обеспечить перевозку всех желающих посетить эти мероприятия в Светлогорске и Зеленоградске", — сказал Жовтун.

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