В дни проведения фестиваля фейерверков и "Голосящего КиВиНа" к морю будут ходить дополнительные поезда
Начальник департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности правительства Калининградской области Владимир Жовтун рассказал, что в дни проведения в Калининградской области Мирового фестиваля фейерверков и "Голосящего КиВиНа" будет увеличено количество поездов до курортных городов. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.
"Если в прошлом году у нас возникли сложности в первый день фестиваля фейерверков, то в этом году мы уже провели ряд встреч с руководством Калининградской железной дороги и договорились, что расписание движения пригородных поездов в дни проведения фестиваля "Голосящий КиВиН" и Мирового фестиваля фейерверков будет скорректировано так, чтобы в полном объёме обеспечить перевозку всех желающих посетить эти мероприятия в Светлогорске и Зеленоградске", — сказал Жовтун.
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