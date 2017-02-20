Стали известны даты проведения "Голосящего КиВиНа — 2017" в Светлогорске

Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН — 2017" в Светлогорске состоится в конце июля. Мероприятие будет проходить в течение трёх дней, 21—23 июля. На официальном сайте по продаже билетов на мероприятие указано, что приобрести их можно будет уже сегодня.

21 июля пройдёт генеральная репетиция ТВ-съёмки, на которую будут пускать зрителей. 22 июля — ТВ-съёмка: в этот день в зале сидит жюри, определяются победители. 23 июля — концерт. Продажи билетов стартуют в ближайшее время.

В этом году музыкальный фестиваль КВН пройдёт в Калининградской области в третий раз. "Голосящий КиВиН" переехал из Юрмалы. В прошлом году на сцену "Янтарь-холла" вышли 23 команды, в телевизионной версии зрители увидели не всех. Чаще всего объектом для шуток кавээнщиков становятся янтарь, холодное Балтийское море и соседство с Польшей и Литвой.