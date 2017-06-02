Маршрут выезда с Острова снова поменяют
Маршрут для выезда автомобильного потока с Октябрьского острова в Калининграде в ближайшее время опять поменяется. Об этом в пятницу, 2 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.
По словам чиновника, во время ремонта улицы Генерала Павлова и Солнечного бульвара машины временно будут ездить мимо строящихся очистных сооружений, расположенных под Второй эстакадой, с выездом на ул. Карбышева.
"Страшного ничего не будет, если через очистные проведём временную дорогу с выездом на Карбышева", — отметил Ярошук.
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