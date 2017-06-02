Маршрут выезда с Острова снова поменяют

Маршрут для выезда автомобильного потока с Октябрьского острова в Калининграде в ближайшее время опять поменяется. Об этом в пятницу, 2 июня, журналистам сообщил глава города Александр Ярошук.



По словам чиновника, во время ремонта улицы Генерала Павлова и Солнечного бульвара машины временно будут ездить мимо строящихся очистных сооружений, расположенных под Второй эстакадой, с выездом на ул. Карбышева.



"Страшного ничего не будет, если через очистные проведём временную дорогу с выездом на Карбышева", — отметил Ярошук.



Сейчас автомобильное движение Сейчас автомобильное движение осуществляется только через два съезда у Второй эстакады и ул. Генерала Павлова.