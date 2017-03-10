На Октябрьском острове начали строить локальные очистные сооружения

На Октябрьском острове начали строить очистные, в которые будет стекать вода с дорог
На Октябрьском острове в Калининграде началось устройство локальных очистных сооружений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Очистные будут собирать поверхностные воды с дорог и будущей благоустроенной территории.
В четверг, 9 марта, временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов провёл выездное рабочее совещание по вопросам инженерной подготовки острова Октябрьский и строительства транспортной инфраструктуры ЧМ-2018. В ходе рабочего выезда Александр Рольбинов проконтролировал строительство берегоукрепительных сооружений, коммуникаций, реконструкцию моста "Высокий".
"Сейчас подрядчики переходят к сложному производственному отрезку — в районе прохода микротоннеля теплотрассы по дну реки Преголя под Эстакадным мостом", — рассказал Рольбинов.
Несмотря на технологические сложности, работы идут в соответствии с графиком. Также активными темпами реконструируется мост "Высокий" и продолжается строительство Восточной эстакады.
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