В Госдуме отказались от идеи введения платного въезда в города
Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству предложил исключить ко второму чтению норму о введению платного въезда в определённые районы городов. Об этом сообщает
ТАСС.
Глава комитета Евгений Москвичев рассказал, что в Государственно-правовое управление подготовленный ко второму чтению законопроект был направлен в апреле уже без нормы о введении платы. Он подчеркнул, что будет настаивать на такой позиции.
Мэр Калининграда Александр Ярошук говорил, что в Калининграде платный въезд в город вводить не планируют.
Градоначальник подчёркивал, что это сделать невозможно.
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