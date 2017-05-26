Стало известно, кто сможет бесплатно пользоваться общественным транспортом в Калининграде во время ЧМ-2018

Вышло постановление о бесплатном проезде в калининградском транспорте во время ЧМ-2018. Информация об этом появилась в пятницу, 26 мая, на сайте администрации города.



Согласно документу, право бесплатного проезда предоставляется зрителям спортивных соревнований, волонтёрам и лицам, включённым в списки FIFA. Они смогут бесплатно пользоваться любым автомобильным пассажирским транспортом (кроме легкового такси), а также специальными шаттлами и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам спортивных соревнований ЧМ-2018.