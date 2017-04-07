Калининградские дальнобойщики планируют бастовать из-за фоторамки на дороге Родники – Курган

В Калининграде более 100 транспортных компаний, осуществляющих грузоперевозки, считают, что фоторамка на дороге Родники – Курган работает неправильно. Об этом Клопс.Ru сообщил один из предпринимателей Александр Годовников.

По его словам, предприятия начали получать штрафы в 200-300 тысяч рублей за проезд фур мимо этой рамки. Если штрафы не отменят, многие будут вынуждены уйти с рынка, так как не потянут выплату подобных сумм.

"Нас обвиняют в том, что наши машины при проезде "рамки" не проходят по установленным габаритам. У всех превышение примерно на 10-20 сантиметров. При этом наши грузовики ездят по Европе, России, проходят там контроль, и никаких нарушений нет, а тут, получается есть", – отмечает Александр.

Штраф, выписанный одному из водителей

Сейчас перевозчики, получившие штрафы, подают жалобу в суд, ждут встречи с представителями регионального правительства, а также МВД. Как пояснил корреспонденту Клопс.Ru врио вице-премьера регионального правительства Александр Рольбинов, чиновники планируют провести встречу с дальнобойщиками в ближайший вторник, 11 апреля.