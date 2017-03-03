На автодороге Родники-Курган установили камеру фото- видеофиксации нарушений ПДД

В Калининградской области на автодороге Родники-Курган установлена камера фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает госавтоинспекция Калининградской области.

Камера установлена на 11 километре дороги, она предназначена для фиксации нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Водителей призывают быть внимательными и законопослушными.