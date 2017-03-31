В Калининградской области благодаря системе фиксации нарушений за месяц выписано штрафов на 60 млн рублей

За три недели работы стационарного комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля на участке дороги Родники — Курган на водителей большегрузов в автоматическом режиме было выписано штрафов на 60 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 31 марта, журналистам сообщила врио министра развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.



Речь идёт о водителях, которые нарушили ст. 12.21.1 КоАП ("Нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства") на 11-м километре трассы.



По словам Дятловой, от перевозчиков поступило только 200 тысяч рублей, которые пошли в региональный дорожный фонд. Остальные деньги будут взыскивать с транспортных предприятий через суды.



Камеру фото- и видеофиксации нарушений ПДД установили на участке дороги Родники — Курган в начале марта. Система сама формирует акт измерения и принимает решение о привлечении собственников транспортных средств к административной ответственности в виде штрафа в размере от 150 до 500 тысяч рублей.