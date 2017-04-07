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Главная Новости Транспорт

В Калининграде после двухмесячного перерыва на линию вернулся трамвай Pesa

Автор: Константин Сериков
12:47
  399 2
Фото из архива Клопс.Ru
В пятницу, 7 апреля, после почти двухмесячного перерыва на линию вернулся трамвай польской фирмы Pesa. Об этом Клопс.Ru сообщили в диспетчерской "Калининград-ГорТранса".

Единственный современный вагон в парке калининградского предприятия находился на плановом ремонте. Помимо технической составляющей, польский трамвай обрёл первозданный вид — с него была снята реклама.

В 2015 году вагон Pesa снимали с линии из-за реконструкции улицы 9 Апреля. Кроме того, из-за ограничения проезда по массе он не заезжал на Октябрьский остров. 

Pesa купили для Калининграда в 2012 году. Стоимость трамвая составила почти полтора миллиона евро. Половину этой суммы оплатили из городского бюджета, остальное — из регионального. На тот момент это был самый современный трамвай в мире. 

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2 комментария Правила комментирования

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strunova26
strunova26 #
12:55
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ЗлойДобряк
Добряк Злой #
13:07
надо этот супертрамвай просто поставить на постамент в центре города, подключить к электричеству, чтобы светилось все. Поставить трап и давать посидеть в нем счастливым горожанам.
Как дети вокруг этого трамвая, ей богу.
А можно еще в парке каком-нибудь создать большое кольцо и пустить его как атракцион, он тогда хоть деньги будет приносить, а не одни убытки.
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