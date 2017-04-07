В Калининграде после двухмесячного перерыва на линию вернулся трамвай Pesa

В пятницу, 7 апреля, после почти двухмесячного перерыва на линию вернулся трамвай польской фирмы Pesa. Об этом Клопс.Ru сообщили в диспетчерской "Калининград-ГорТранса".



Единственный современный вагон в парке калининградского предприятия находился на плановом ремонте. Помимо технической составляющей, польский трамвай обрёл первозданный вид — с него была снята реклама.



В 2015 году вагон Pesa В 2015 году вагон Pesa снимали с линии из-за реконструкции улицы 9 Апреля. Кроме того, из-за ограничения проезда по массе он не заезжал на Октябрьский остров.