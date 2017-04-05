На Острове к ЧМ-2018 разрешили построить пять парковок и транспортно-пересадочный узел
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию регионального правительства выдало разрешение на строительство пяти парковок и одного транспортно-пересадочного узла на Октябрьском острове. Соответствующая информация размещена на сайте правительства Калининградской области.
Кроме того, региональное "Управление дорожного хозяйства" получило документы на строительство дорог на ул. Солнечный бульвар, которая ведёт к новому стадиону. Какая компания займётся строительством объектов, не указано. Известно, что все они должны быть сданы к 31 марта 2018 года.
Во время ЧМ стадион, фан-зону и пересадочные пункты соединят с помощью шаттлов
. Их маршруты уже определены.
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