На Острове к ЧМ-2018 разрешили построить пять парковок и транспортно-пересадочный узел

Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию регионального правительства выдало разрешение на строительство пяти парковок и одного транспортно-пересадочного узла на Октябрьском острове. Соответствующая информация размещена на сайте правительства Калининградской области.

Кроме того, региональное "Управление дорожного хозяйства" получило документы на строительство дорог на ул. Солнечный бульвар, которая ведёт к новому стадиону. Какая компания займётся строительством объектов, не указано. Известно, что все они должны быть сданы к 31 марта 2018 года.