Застройщик "Цветного бульвара" построит недалеко от аэродрома Дэвау в Калининграде парковку на 4,2 тыс. мест

Компания "Авангардинвестпроект" к ЧМ-2018 по футболу построит в Калининграде перехватывающую парковку на 4,2 тыс. мест. Как сообщает РБК, в четверг, 30 марта, проект получил одобрение совета по улучшению инвестиционного климата.



Парковка разместится неподалёку от аэродрома Девау, в районе улиц Суздальская — Молодая Гвардия. Расстояние до стадиона — порядка трёх километров.



"Сейчас это заболоченная площадка, подтопленная. На этом месте должна появиться комфортабельная перехватывающая стоянка с последующим комплексным освоением земельного участка. Мы на первом этапе собираемся вложить 225 млн собственных средств", — сказал директор компании Александр Ярошенко.



С автостоянки организуют четыре выезда. После ЧМ-2018 там планируется построить жилые дома, поликлинику и детский сад.



Ранее стало известно, что к марту 2018 года в Калининграде должна быть усовершенствована система организации дорожного движения и внедрена автоматизированная система управления дорожным движением.