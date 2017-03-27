В Калининграде одновременно закроют два моста на Октябрьский остров

В Калининграде на несколько месяцев закроют движение на остров Октябрьский сразу по двум мостам — Высокому и Деревянному. Об этом в понедельник, 27 марта, сообщил журналистам глава города Александр Ярошук.



Он отметил, что по объективным причинам реконструкция моста Высокого затягивается до октября 2017 года. Ранее планировалось завершить все работы в июне текущего года, после чего закрыть на ремонт мост Деревянный.



"К июлю не успеем закончить все работы на мосту Высокому, срок окончания перенесли до октября. На это повлияли две причины. Первая — изменение первоначального проекта, с включением пешеходного прохода до набережной Ветеранов со стороны Рыбной деревни, и затянулись вопросы, связанные с теплоцентралью", — отметил Ярошук.



Градоначальник затруднился сообщить, будет ли открыто движение по мосту Деревянному на Московский проспект для пешеходов либо его закроют полностью.