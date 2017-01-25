Ярошук: Движение по мостам Высокому и Деревянному не будет закрыто одновременно

Глава Калининграда Александр Ярошук заявил в среду, 25 января, что в городе не будут одновременно закрывать движение по двум мостам на острове Октябрьский. Он сообщил об этом во время рабочего выезда на мост Высокий.
Ярошук отметил, что подрядчик задерживает сроки реконструкции моста Высокого. "Заново пришлось строить опору, которая не была первоначально включена в проект. Процесс строительства серьёзный, и два месяца дополнительных — адекватный срок", — сказал он.
Ранее председатель комитета архитектуры и строительства администрации Калининграда Артур Крупин говорил
, что ведущие к острову Октябрьский мосты Деревянный и Высокий на протяжении нескольких месяцев могут быть одновременно закрыты для движения. Он отмечал, что вопрос находится в стадии решения.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.