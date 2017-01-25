Ярошук: Движение по мостам Высокому и Деревянному не будет закрыто одновременно

Глава Калининграда Александр Ярошук заявил в среду, 25 января, что в городе не будут одновременно закрывать движение по двум мостам на острове Октябрьский. Он сообщил об этом во время рабочего выезда на мост Высокий.

Ярошук отметил, что подрядчик задерживает сроки реконструкции моста Высокого. "Заново пришлось строить опору, которая не была первоначально включена в проект. Процесс строительства серьёзный, и два месяца дополнительных — адекватный срок", — сказал он.