В Калининграде могут одновременно закрыть движение по мостам Деревянному и Высокому

Ведущие к острову Октябрьскому мосты Высокий и Деревянный на протяжении нескольких месяцев могут быть закрыты для движения транспорта одновременно. Об этом в четверг, 12 января, во время пресс-конференции сообщил председатель комитета архитектуры и строительства Калининграда Артур Крупин.
"Из-за того, что нарушен срок реализации проекта по Высокому мосту, а откладывать капитальный ремонт Деревянного дальше невозможно, скорее всего, будет несколько месяцев, когда оба будут закрыты. Этот вопрос на стадии решения. Но паниковать не надо", — сказал Крупин.
Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после разработки проекта ремонта Деревянного моста. Если по нормативам дата окончания строительства окажется позже числа, установленного ФИФА, то городские власти будут вынуждены "параллелить" работы по обоим мостам.
Ранее сообщалось
, что в текущем году планируется отремонтировать мост на улице Генерала Озерова и Деревянный мост. На реконструкцию первого планировалось выделить 47 млн рублей.
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