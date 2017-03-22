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Главная Новости Транспорт

В Россию снова смогу ввозить подержанные иномарки

Автор: Константин Сериков
16:11
  1427 0
Фото из архива Клопс.Ru
В апреле в России начнёт действовать временный порядок оборудования подержанных иномарок системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на слова врио генерального директора АО "ГЛОНАСС" Андрея Жерегели.

"Временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны, будет действовать от Владивостока до Калининграда до тех пор, пока правительство не разработает постоянный", — сообщается на сайте администрации края.

На Дальний Восток в начале апреля поставят порядка 4–5 тысяч устройств навигации. О планах поставки в другие регионы Жерегели ничего не сообщил.

Таким образом, автомобилист для получения регистрации иномарки с пробегом в России должен будет приобрести систему у АО "ГЛОНАСС" и получить сертификат безопасности. Вместе с паспортом транспортного средства в течение десяти дней модуль установят на автомобиль.

С 1 января 2017 года в Россию нельзя ввозить не оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС иномарки. Один из водителей попытался пройти весь порядок сертификации, однако с него потребовали 800 тысяч рублей и предложили испытать установленный прибор, перевернув автомобиль.
 
Больше всего от нововведения пострадали жители Приморского края, куда массово ввозят иностранные подержанные машины. Люди завезли тысячи машин, но получить документы на них не смогли.
 

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