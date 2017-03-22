В Россию снова смогу ввозить подержанные иномарки

В апреле в России начнёт действовать временный порядок оборудования подержанных иномарок системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на слова врио генерального директора АО "ГЛОНАСС" Андрея Жерегели.



"Временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны, будет действовать от Владивостока до Калининграда до тех пор, пока правительство не разработает постоянный", — сообщается на сайте администрации края.



На Дальний Восток в начале апреля поставят порядка 4–5 тысяч устройств навигации. О планах поставки в другие регионы Жерегели ничего не сообщил.



Таким образом, автомобилист для получения регистрации иномарки с пробегом в России должен будет приобрести систему у АО "ГЛОНАСС" и получить сертификат безопасности. Вместе с паспортом транспортного средства в течение десяти дней модуль установят на автомобиль.

Больше всего от нововведения пострадали жители Приморского края, куда массово ввозят иностранные подержанные машины. Люди завезли тысячи машин, но получить документы на них не смогли.