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С автомобилиста потребовали 800 тысяч за установку Эра-ГЛОНАСС на ввозимую подержанную иномарку

Автор: Константин Сериков
14:37
  1794 0
  • Фото: Виктор Буздин
Фото: Виктор Буздин
С российского автомобилиста потребовали 800 тысяч рублей за сертификацию установленного на ввезённом из-за рубежа подержанном пикапе устройства Эра-ГЛОНАСС. Об этом сам водитель рассказывает на форуме "Российского таможенного портала". 
 
С начала 2017 года все без исключения легковые автомобили, которые въезжают на рынок Таможенного союза (в том числе в Россию), должны оснащаться устройством Эра-ГЛОНАСС. Помимо этого, требуется и сертификация, а также тестовые испытания автомобиля. Подробно об этом Клопс.Ru уже писал ранее
 
Как рассказывает автомобилист, в 2016 году он приобрёл дорогой пикап в США. Когда понял, что не успевает завезти машину до 1 января 2017-го, заказал документ, подтверждающий соответствие транспортного средства требованиям  сертификации. Его выдали по предоставленным бумагам на машину и её фото. 
 
В Россию пикап добрался только в начале февраля. Владелец уплатил пошлину, и тут  ему сообщили, что сертификат отозван, так как был выдан ошибочно.
 
Чтобы решить проблему, покупатель дорогой машины пошёл законным путём: установил универсальный сертифицированный терминал Эра-ГЛОНАСС, получив соответствующие документы. Осталось получить заключение аккредитованной лаборатории, что сертифицированные специалисты правильно подключили устройство. 
 
Однако выяснилось, что единственной аккредитованной лабораторией является Центр испытаний "НАМИ" из города Дмитрова в Подмосковье. За выдачу заключения организация запросила 800 тысяч рублей.
"На мой вопрос о том, за что же я должен заплатить такие деньги, мне ответили, что нужно провести большое количество тестов, в том числе перевернуть автомобиль на стенде. Только так  можно удостовериться, что устройство работает исправно", — поясняет автовладелец.  
Мужчина раздумывает, что теперь делать с приобретённым пикапом. Вероятнее всего, других желающих привезти из-за границы подержанные иномарки ждёт та же участь, причём вне зависимости от стоимости и состояния машины.

Иномаркам, собранным в России, сертификаты не нужны

Новая сертификация не нужна тем автомобилям, которые производятся на территории России. Это не только бюджетные "Хёндай" или "Киа", но и БМВ, которые выпускают на калининградском "Автоторе".
"Все автомобили, выпускаемые "Автотором", сертифицированы для производства с системой Эра-ГЛОНАСС, все наши модели оборудуются системой экстренного реагирования", — пояснили Клопс.Ru в пресс-службе компании.  
Кроме того, для части автопроизводителей остаётся лазейка: их сертификат соответствия (дилеры везут машины по сертификату ОТТС) действителен ещё год-два. В таможне такие машины будут по-прежнему оформлять. Но это касается лишь новых автомобилей. 
 
Опрошенные Клопс.Ru эксперты считают, что на калининградский рынок фактический запрет на ввоз подержанного транспорта существенно не повлияет. Массовый ввоз б/у автомобилей в Калининград из-за рубежа был прекращён ещё 10 лет назад, а в последние годы физические лица практически полностью перестали гнать к нам машины из европейских стран.
 
В пресс-центре ФГУП "НАМИ" Клопс.Ru затруднились дать комментарий по вопросу сертификации установки систем Эра-ГЛОНАСС. Заместитель генерального директора по работе со СМИ Андрей Гармай порекомендовал обратиться в Минпромторг для уточнения стоимости работ ФГУП "НАМИ".
 

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