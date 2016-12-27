В Калининграде
В Калининграде
+6 °C
днем
+1 °C
ночью
27 декабря 2016 г. 19:39
79 054 пользователей
за 24 часа на сайте
60.62 -0.37
Курс ММВБ на 27 декабря 2016, 19:00
63.41 -0.36
Курс ММВБ на 27 декабря 2016, 19:00
14.46 +0.02
Курс ЦБ на 28 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

С января в Россию нельзя будет ввозить не оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС иномарки

Автор: Константин Сериков
18:06
  1301 5
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Уже с 1 января 2017 года в Россию нельзя будет ввозить иностранные автомобили, которые не оборудованы отечественной системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.

Это прибор для оповещения экстренных служб в случае дорожно-транспортного происшествия. При аварии ЭРА-ГЛОНАСС автоматически подаёт сигнал SOS, что поспособствует скорейшему прибытию скорой помощи на место аварии.

Какие машины нельзя ввозить без российского ГЛОНАСС

ПТС невозможно будет получить не только для новых, но и для подержанных машин, сообщили Клопс.Ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

"Выдача паспортов транспортных средств на ввозимые физическими и юридическими лицами единичные транспортные средства, не оснащённые устройствами вызова экстренных оперативных служб, осуществляется таможенными органами только до конца 2016 года", — пояснили представители таможни.

Фактически это полностью закрывает импорт подержанных иномарок в нашу страну, так как "Эра" установлена сегодня далеко не на всех новых машинах, что уж говорить о подержанных, которые первоначально и не предназначались для российского рынка.

В таможне уточнили, что с 1 января 2017 года в раздел "Особые отметки" ПТС в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства.

Иномарку через Белоруссию тоже не купишь

Ограничение коснётся не только России, но и других стран Таможенного союза — Казахстана и Белоруссии.

Самостоятельно прибор не установить

Стоимость системы составляет всего несколько тысяч рублей. Однако прибор на каждой конкретной модели машины в специальной лаборатории нужно сертифицировать. Для этого необходимо провести краш-тесты, а это стоит несколько сот тысяч евро.

Машины с уже установленной ГЛОНАСС

Что касается новых машин, то часть производителей уже провели все необходимые тесты и установили на свои авто систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Это самые крупные производители — "Хёндай", "Киа", "Форд" и ряд других.

Для части автопроизводителей остаётся лазейка: их сертификат соответствия (дилеры везут машины по сертификату ОТТС) действителен ещё год-два. В таможне такие машины будут по-прежнему оформлять.

"При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен", — указано в сообщении ФТС России.

Подобный сертификат имеет дистрибьютор, но никак не частник или даже юридическое лицо.

Российский рынок останется без известных марок машин

Некоторые мировые автопроизводители уже заявили, что не будут проводить краш-тесты для целого ряда своих автомобилей. Это "Ауди", БМВ и ещё несколько крупных мировых производителей. Это значит, что шансы у машин получить российскую "прописку" станут нулевыми, если только какой-то интересант не захочет провести для ввозимых машин краш-тесты за свой счёт.

Как это отразится на калининградском рынке

Опрошенные Клопс.Ru эксперты считают, что на калининградский рынок это решение существенно не повлияет. Массовый ввоз подержанных иномарок в Россию из-за рубежа был прекращён ещё 10 лет назад, а в последние годы физические лица практически полностью перестали гнать к нам машины из европейских стран.

"Высокие ввозные пошлины на подержанные иномарки похоронили перегон как бизнес ещё несколько лет назад, теперь у нас на рынке в Калининграде не европейские машины, как было бы логично полагать, а в основном с рынка Москвы и Санкт-Петербурга", — говорит калининградский бизнесмен Анатолий Ульянов, который в нулевые занимался перегоном автомобилей из Европы.

По его мнению, последнее изменение может окончательно перекрыть трафик ввоза подержанных авто из Европы, что для потребителя в конечном итоге только сократит количество предложений.

"Всегда новый год у нас начинается с "подарка" для автомобилиста, не станет исключением и этот год, но серьёзного удара для калининградцев не будет, массово машины у нас уже давно не ввозят; впрочем, если будет активная общественная дискуссия, как ранее с запретом на праворульные авто, это решение могут пересмотреть", — считает глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.

Повысятся ли цены на автохлам

Что касается цен на автомобили с пробегом, то они, скорее всего, не изменятся после ввода запрета на ввоз иномарок без ГЛОНАСС, считает калининградский юрист Алексей Нестеров. 

"Уверен, что запрет не окажет существенного влияния на цены на вторичном рынке, так как который год продажи стагнируют в Калининграде, центры, продающие машины, банкротятся, и цены уже давно на рынке ниже закупочных, то есть иномарки зачастую в Калининграде продаются дешевле в пересчёте на валюту, нежели у соседей в Европе", — отмечает Нестеров.

Сильно ли подорожают новые иномарки, оборудованные системой

Что касается стоимости новых иностранных машин, то серьёзное удорожание снова может ударить по спросу, поэтому производители вместе с дилерами вряд ли пойдут на резкое увеличение цен, считает специалист.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
5 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Viktor Askerov
Viktor Askerov #
18:18
как всегда.. всё в нашей стране через заднее место...
Ответить Цитировать
Сухов
Сухов #
18:29
Все сделано правильно
Если б вы поинтересовались вопросом, то узнали, что в 2017 РФ согласно нормам ВТО должна снизить пошлины на ввозимый автошрот
И если б не придумали эту фишку с глонассом, то автозаводы в РФ можно было закрывать
Вы согласились бы взять на содержание всех освобождаемых работников?
Ответить Цитировать
Viloo
Viloo #
19:10
Нет, нет, ни в коем случае.
Пусть продолжают штамповать какашку.
Опережу ваши возмущения - да, давать возможность НАШИМ необходимо.
Но НАШИ имеют интересную особенность. Воруют-с. Если бы не воровали, уже Лады бы котировались как Мерседесы. А у нас именно вот эта фраза - "как всегда" - барский образ жизни владельцев автозаводов снова оплачивается из карманов народных масс, которые теперь вместо того чтобы купить приличный, как вы говорите, шрот, за нормальные деньги, будут покупать этот же шрот, но дороже. 
Ответить Цитировать
Сухов
Сухов #
19:23
Пардоньте, но у вас смешались в кучу кони, люди(с)
О каких какашках вы говорите?
Или вы застряли в пространстве-времени?
Ответить Цитировать
Изoниазид (Doghunter)
Изoниазид (Doghunter) #
19:35
Давно пора эти автопомойки перестать завозить.
Ответить Цитировать

Главные темы дня

Как развлечься в Калининграде на новогодних каникулах (расписание)
16:00
  4154 0 Афиша
Как развлечься в Калининграде на новогодних каникулах (расписание)
Жители литовского города забаррикадировали новогоднюю ёлку, чтобы защитить пятиконечную звезду на макушке
Фото горячей новости
14:16
  3584 8
Стал известен тариф на поездки в рельсобусе в следующем году
Фото горячей новости
14:10
  3422 1
"Как мужик — мужику": на улице Островского клиент АЗС ударил девушку, объехавшую очередь
Фото горячей новости
13:56
  11279 43
В Калининградской области в продаже нашли стеклоомыватель с метиловым спиртом за 150 рублей
Фото горячей новости
13:46
  3228 5

Лента новостей

Картинка
Региональные власти пообещали презентовать комплексный проект "Сердца города" после Нового года
19:34
  15 0
Картинка
"Командир, падаем!": расшифрован бортовой речевой самописец разбившегося Ту-154
19:18
  1530 0
Картинка
Очевидцы: из-за сильного ветра на тротуары и дороги падают деревья (фото)
19:00
  636 0
Картинка
Жительница Советска получила титул "Краса запада России" (фото)
18:47
  1013 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  13505 7
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  4186 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo