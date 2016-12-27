С января в Россию нельзя будет ввозить не оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС иномарки

Уже с 1 января 2017 года в Россию нельзя будет ввозить иностранные автомобили, которые не оборудованы отечественной системой безопасности ЭРА-ГЛОНАСС.



Это прибор для оповещения экстренных служб в случае дорожно-транспортного происшествия. При аварии ЭРА-ГЛОНАСС автоматически подаёт сигнал SOS, что поспособствует скорейшему прибытию скорой помощи на место аварии.

Какие машины нельзя ввозить без российского ГЛОНАСС

ПТС невозможно будет получить не только для новых, но и для подержанных машин, сообщили Клопс.Ru в пресс-службе Федеральной таможенной службы.



"Выдача паспортов транспортных средств на ввозимые физическими и юридическими лицами единичные транспортные средства, не оснащённые устройствами вызова экстренных оперативных служб, осуществляется таможенными органами только до конца 2016 года", — пояснили представители таможни.



Фактически это полностью закрывает импорт подержанных иномарок в нашу страну, так как "Эра" установлена сегодня далеко не на всех новых машинах, что уж говорить о подержанных, которые первоначально и не предназначались для российского рынка.



В таможне уточнили, что с 1 января 2017 года в раздел "Особые отметки" ПТС в обязательном порядке вносятся сведения об устройстве вызова экстренных оперативных служб для вновь выпускаемых в обращение транспортных средств. Это требование распространяется и на подержанные транспортные средства.

Иномарку через Белоруссию тоже не купишь

Ограничение коснётся не только России, но и других стран Таможенного союза — Казахстана и Белоруссии.

Самостоятельно прибор не установить

Стоимость системы составляет всего несколько тысяч рублей. Однако прибор на каждой конкретной модели машины в специальной лаборатории нужно сертифицировать. Для этого необходимо провести краш-тесты, а это стоит несколько сот тысяч евро.

Машины с уже установленной ГЛОНАСС

Что касается новых машин, то часть производителей уже провели все необходимые тесты и установили на свои авто систему ЭРА-ГЛОНАСС.



Это самые крупные производители — "Хёндай", "Киа", "Форд" и ряд других.



Для части автопроизводителей остаётся лазейка: их сертификат соответствия (дилеры везут машины по сертификату ОТТС) действителен ещё год-два. В таможне такие машины будут по-прежнему оформлять.



"При наличии действующего свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, оформленного до 1 января 2017 года и не содержащего информации об оснащении транспортного средства устройством вызова экстренных служб, паспорт транспортного средства может быть оформлен", — указано в сообщении ФТС России.



Подобный сертификат имеет дистрибьютор, но никак не частник или даже юридическое лицо.

Российский рынок останется без известных марок машин

Некоторые мировые автопроизводители уже заявили, что не будут проводить краш-тесты для целого ряда своих автомобилей. Это "Ауди", БМВ и ещё несколько крупных мировых производителей. Это значит, что шансы у машин получить российскую "прописку" станут нулевыми, если только какой-то интересант не захочет провести для ввозимых машин краш-тесты за свой счёт.

Как это отразится на калининградском рынке

Опрошенные Клопс.Ru эксперты считают, что на калининградский рынок это решение существенно не повлияет. Массовый ввоз подержанных иномарок в Россию из-за рубежа был прекращён ещё 10 лет назад, а в последние годы физические лица практически полностью перестали гнать к нам машины из европейских стран.



"Высокие ввозные пошлины на подержанные иномарки похоронили перегон как бизнес ещё несколько лет назад, теперь у нас на рынке в Калининграде не европейские машины, как было бы логично полагать, а в основном с рынка Москвы и Санкт-Петербурга", — говорит калининградский бизнесмен Анатолий Ульянов, который в нулевые занимался перегоном автомобилей из Европы.



По его мнению, последнее изменение может окончательно перекрыть трафик ввоза подержанных авто из Европы, что для потребителя в конечном итоге только сократит количество предложений.



"Всегда новый год у нас начинается с "подарка" для автомобилиста, не станет исключением и этот год, но серьёзного удара для калининградцев не будет, массово машины у нас уже давно не ввозят; впрочем, если будет активная общественная дискуссия, как ранее с запретом на праворульные авто, это решение могут пересмотреть", — считает глава регионального Союза защиты прав автомобилистов Георгий Румянцев.

Повысятся ли цены на автохлам

Что касается цен на автомобили с пробегом, то они, скорее всего, не изменятся после ввода запрета на ввоз иномарок без ГЛОНАСС, считает калининградский юрист Алексей Нестеров.



"Уверен, что запрет не окажет существенного влияния на цены на вторичном рынке, так как который год продажи стагнируют в Калининграде, центры, продающие машины, "Уверен, что запрет не окажет существенного влияния на цены на вторичном рынке, так как который год продажи стагнируют в Калининграде, центры, продающие машины, банкротятся , и цены уже давно на рынке ниже закупочных, то есть иномарки зачастую в Калининграде продаются дешевле в пересчёте на валюту, нежели у соседей в Европе", — отмечает Нестеров.

Сильно ли подорожают новые иномарки, оборудованные системой

Что касается стоимости новых иностранных машин, то серьёзное удорожание снова может ударить по спросу, поэтому производители вместе с дилерами вряд ли пойдут на резкое увеличение цен, считает специалист.