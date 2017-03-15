В Госдуме предложили разрешить введение платного въезда только в исторические центры городов

Депутаты Госдумы предложили привязать нормы закона, дающего местным властям право взимать плату за движение по дорогам, исключительно к историческим центрам. Об этом сообщает газета "Ведомости".



Председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичёв рассказал, что рабочая группа подготовила соответствующие поправки к законопроекту "Об организации дорожного движения". Для признания определённых мест "историческими" законодательное собрание города должно будет принять отдельное положение.



По словам Москвичёва, законопроект может быть принят в весеннюю сессию. В комитете по транспорту изданию сообщили, что поправки в настоящее время находятся в разработке.