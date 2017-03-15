В Калининграде
В Калининграде
+5 °C
днем
+2 °C
ночью
15 марта 2017 г. 09:54
66 992 пользователей
за 24 часа на сайте
0.0 0.0
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 09:00
0.0 0.0
Курс ММВБ на 15 марта 2017, 09:00
14.48 +0.07
Курс ЦБ на 15 марта 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

В Госдуме предложили разрешить введение платного въезда только в исторические центры городов

09:41
  86 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Депутаты Госдумы предложили привязать нормы закона, дающего местным властям право взимать плату за движение по дорогам, исключительно к историческим центрам. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Председатель комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичёв рассказал, что рабочая группа подготовила соответствующие поправки к законопроекту "Об организации дорожного движения". Для признания определённых мест "историческими" законодательное собрание города должно будет принять отдельное положение.

По словам Москвичёва, законопроект может быть принят в весеннюю сессию. В комитете по транспорту изданию сообщили, что поправки в настоящее время находятся в разработке.

Ранее мэр Калининграда Александр Ярошук говорил, что в Калининграде платный въезд в город вводить не планируют. Градоначальник подчёркивал, что это сделать невозможно.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Законопроект об ограничении въезда в отдельные районы российских городов»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t879

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Законопроект об ограничении въезда в отдельные районы российских городов

Фото новости
"Перекрыли центр — и всё, приехали": Ярошук считает, что закон о платном въезде неприемлем для Калининграда
22 декабря 201611:32
  2356 1
Фото новости
Матвиенко: До введения платного въезда в города очень-очень далеко
20 декабря 201618:04
  1250 2
Фото новости
Калининградские власти выступили за введение платного въезда в центральную часть города
19 декабря 201618:44
  26100 24

Главные темы дня

Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
14 марта 201719:32
  7589 2
Купил ларёк, а получил торговый центр: горвласти не могут справиться с самовольными постройками в Калининграде (фото)
С 15 марта по 15 апреля Храброво будет принимать самолёты меньшей вместимости
Фото горячей новости
09:36
  18877 1
На ул. Гайдара ночью горели "Митсубиши" и "Тойота" (видео)
Фото горячей новости
07:09
  1405 0  
На ул. Невского неизвестный саблей проколол четыре колеса припаркованному внедорожнику (видео)
Фото горячей новости
14 марта 201718:26
  4968 5  
Игорь Маковский: Энергетики создают условия для привлечения инвестиций в регион
Фото горячей новости
14 марта 201714:10
  2007

Лента новостей

Картинка
В Калининградскую область не пустили 26 тонн китайской сайры
09:46
  40 0
Картинка
СК: мужчина, найденный на территории форта №3, погиб около четырёх дней назад
09:46
  81 0
Картинка
Мешки и темные круги под глазами: как за 2 недели убрать явные признаки старения?
09:45
  2453
Картинка
Опрос Зарплаты.ру: 75% калининградцев готовы задержаться на работе за премию
09:44
  74 0

Авторские колонки

Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Прививка благополучия и паралич воли: почему молодёжь не спешит в бизнес
  680 1
Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вместо Черняховского: в Пененжно планируют поставить памятник убийцам женщин и детей
  6371 3
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo