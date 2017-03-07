Администрация о закрытии бесплатной парковки на площади Победы: ездите на общественном транспорте

Начальник административного управления мэрии Калининграда Игорь Шлыков 7 марта заявил, что бесплатная парковка не обязательно должна быть в центре города, а тем, кому не хватает парковочных мест, стоит пересесть на общественный транспорт. Такое заявление он сделал в эфире программы "С добрым утром, Ярошук!" на радио "Комсомольская правда — Калининград".



Шлыков отметил, что бесплатно пользоваться парковкой возле здания КГТУ смогут те, кто приехал в МФЦ. Время пользования будет учитываться системой электронной очереди с момента, когда человек взял талончик, до момента, когда специалист отработал это обращение, плюс пятнадцать минут. Это нововведение обусловлено требованием в постановлении правительства о правилах работы МФЦ. По словам представителя мэрии, делать парковку изначально платной не планировалось, но если и будет введена возможность оплатить место для авто без обращения в МФЦ, то его стоимость будет выше, чем на других ближайших парковках.

Мы осуществляем комплекс мероприятий по установке автоматизированных пунктов пропуска на данную территорию. Там создаётся парковка для посетителей МФЦ. Для остальных есть ближайшие улицы — Гаражная и Юношеская. Инфраструктура широкая, масса мест, где можно парковаться. И кто сказал, что в городе должна быть бесплатная парковка? Есть общественный транспорт, ездите на общественном транспорте, — сказал Шлыков. Он уточнил, что система начнёт работать в начале апреля.