В центре Калининграда закрыли последнюю бесплатную парковку (фото)

В центре Калининграда на площади Победы в четверг, 2 марта, закрыли последнюю бесплатную парковку для автомобилистов. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.



Парковка между КГТУ и Калининградским деловым центром вмещала в себя одновременно порядка 100 автомобилей. При этом, размещенная по соседству платная парковка могла принять такое же количество транспорта.



На месте бесплатной парковки На месте бесплатной парковки хотят создать новую платную . Обустройство платного паркинга в центре города финансирует бюджет. По итогам торгов сразу три участника указали максимальную стоимость - 3,6 млн. рублей.



Победителям выбрали компанию, которая раньше других подала заявку. Контракт заключен с "Аэль-РТС Инжиниринг".