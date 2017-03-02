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Главная Новости Транспорт

В центре Калининграда закрыли последнюю бесплатную парковку (фото)

Автор: Константин Сериков
15:25
  17 0
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
В центре Калининграда на площади Победы в четверг, 2 марта, закрыли последнюю бесплатную парковку для автомобилистов. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Парковка между КГТУ и Калининградским деловым центром вмещала в себя одновременно порядка 100 автомобилей. При этом, размещенная по соседству платная парковка могла принять такое же количество транспорта.
 

На месте бесплатной парковки хотят создать новую платную. Обустройство платного паркинга в центре города финансирует бюджет. По итогам торгов сразу три участника указали максимальную стоимость - 3,6 млн. рублей.

Победителям выбрали компанию, которая раньше других подала заявку. Контракт заключен с "Аэль-РТС Инжиниринг".
 

Впервые власти города заговорили об ограничении бесплатной парковки ещё в 2014 году. Тогда же парковку планировали расширить на 15 машино-мест за счёт сокращения тротуара. Всю реконструкцию оценили в 5 миллионов рублей. Но работы так и не начались, и парковка продолжила функционировать бесплатно в прежнем режиме. Теперь она останется бесплатной только для посетителей МФЦ. Крупных оборудованных бесплатных парковок в центре Калининграда больше не осталось.
 

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