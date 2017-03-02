В центре Калининграда закрыли последнюю бесплатную парковку (фото)
Фото Александра Подгорчука
В центре Калининграда на площади Победы в четверг, 2 марта, закрыли последнюю бесплатную парковку для автомобилистов. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Парковка между КГТУ и Калининградским деловым центром вмещала в себя одновременно порядка 100 автомобилей. При этом, размещенная по соседству платная парковка могла принять такое же количество транспорта.
На месте бесплатной парковки хотят создать новую платную
. Обустройство платного паркинга в центре города финансирует бюджет. По итогам торгов сразу три участника указали максимальную стоимость - 3,6 млн. рублей.
Победителям выбрали компанию, которая раньше других подала заявку. Контракт заключен с "Аэль-РТС Инжиниринг".
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.