В Калининграде начали строить дорогу на ул. Маршала Жукова (фото)
В Калининграде на новой улице Маршала Жукова в микрорайоне Сельма (возле СК "Янтарный") началось строительство новой автомобильной дороги. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил корреспондент Клопс.Ru.
Новая дорога поможет жителям микрорайона добираться с ул. Горького на улицу Согласия через ул. Панина.
"В 2016 году на этом участке ввели в эксплуатацию 1 600 квартир, застройка района продолжается, уже построен один детский сад, зарезервировали место для другого. Кроме того, уже известно, что на ул. Жукова появится школа, поэтому дорога для жителей на этом участке нужна", — пояснил председатель комитета архитектуры и строительства городской администрации Артур Крупин.
Всего в ближайшие годы планируют построить улично-дорожную сеть в районе ул. Горчакова, переулка Рассветного. Помимо автомобильной сети, там построят тротуары и велодорожки.
Улица Маршала Жукова в Калининграде получила название
в мае 2016 года по итогам заседания топонимической комиссии администрации. На новой улице установят памятную табличку, на которой укажут все регалии полководца.
Сейчас в Калининграде выбирают название
для новых улиц в Московском районе. На этих улицах будут выдавать земельные участки многодетным семьям. Потому варианты названий улиц соответствуют: Семейная, Учительская, Добрая, Сказочная. Кроме того, среди вариантов — Добрынянская, Былинная, Каравайная и Никитинская. Проголосовать можно на сайте администрации.
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