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Главная Новости Транспорт

Двухъярусный мост открыли для пешеходов

09:10
  702 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Двухъярусный мост в Калининграде 2 марта открыли для движения пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

"В течение февраля специалисты калининградской дирекции инфраструктуры  провели обследование несущих элементов моста и выполнение работы по обустройству навеса над пешеходной зоной. Теперь конструкция позволяет обеспечить безопасный проход людей по пешеходной части моста со стороны Правой Набережной", — заявили в пресс-службе КЖД.
 
Ранее планировали полностью закрыть пешеходное движение через двухъярусный мост. В результате калининградцы пожаловались, что им придётся преодолевать лишние три километра. Тогда от полного закрытия пешеходного движения решили отказаться.  

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