Двухъярусный мост открыли для пешеходов
Двухъярусный мост в Калининграде 2 марта открыли для движения пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
"В течение февраля специалисты калининградской дирекции инфраструктуры провели обследование несущих элементов моста и выполнение работы по обустройству навеса над пешеходной зоной. Теперь конструкция позволяет обеспечить безопасный проход людей по пешеходной части моста со стороны Правой Набережной", — заявили в пресс-службе КЖД.
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