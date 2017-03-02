Двухъярусный мост открыли для пешеходов

Двухъярусный мост в Калининграде 2 марта открыли для движения пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.



"В течение февраля специалисты калининградской дирекции инфраструктуры провели обследование несущих элементов моста и выполнение работы по обустройству навеса над пешеходной зоной. Теперь конструкция позволяет обеспечить безопасный проход людей по пешеходной части моста со стороны Правой Набережной", — заявили в пресс-службе КЖД.