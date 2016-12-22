КЖД: двухъярусный мост в Калининграде не будут закрывать для пешеходов

В пресс-службе Калининградской железной дороги опровергли информацию о закрытии пешеходного движения через двухъярусный мост с января 2017 года.

Ранее зампред комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев сообщил, что, по информации КЖД, полное закрытие движения пешеходов по нижнему ярусу моста планируется уже с 1 января.

Это вызвало возмущение жителей домов по Правой набережной и ул. Маршала Баграмяна, ведь если мост для людей закроют, им придётся идти пешком до эстакады и потом возвращаться к ул. Железнодорожной через всю Портовую, а это - крюк длиной более трёх километров.

В пресс-службе КЖД редакции Клопс.Ru сообщили, что предоставленная чиновниками администрации информация не соответствует действительности, и пешеходное движение закрыто не будет.

Стоит отметить, что с лета через мост функционирует только один переход. Второй закрыли на ремонт. В КЖД сообщили, что его сроки пока не определены, так он будет проводиться в комплексе с работами над проезжей частью. При этом администрация Калининграда оборудовала пешеходный переход на ул.Портовой.

Отметим, двухъярусный мост нуждается в ремонте. Он находился на балансе у железной дороги. Летом от него оторвался кусок плитки, который разбил лобовое стекло машины. Спустя две недели в КЖД сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ закрыто пешеходное движение по тротуару со стороны Правой набережной. Эту меру назвали временной, однако движение для пешеходов так и не открыли.