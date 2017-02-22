КЖД меняет расписание пригородных электричек на праздники

В связи с праздничными и выходными днями в период с 23 по 26 февраля на Калининградской железной дороге внесены изменения в график движения поездов. Об этом сообщается на официальном сайте Светлогорского муниципального района.



Так, на светлогорском направлении 23, 24, 25 и 26 февраля будут курсировать 10 поездов (отправление с Южного вокзала — в 7:42, 11:09, 15:10, 17:39 и 18:28; из Светлогорска — в 9:00, 12:26, 17:11, 19:17 и 20:28). Также 25 февраля назначается утренний дополнительный поезд (отправление из Калининграда — в 6:23, из Светлогорска — в 7:39).



На Зеленоградском направлении в эти дни будет курсировать 8 поездов (отправление из Калининграда — в 8:00 (до Светлогорска через Пионерский курорт), 10:50 (до Пионерского Курорта), 15:40 и 17:33; из Светлогорска — в 10:04, из Пионерского курорта — в 13:36, из Зеленоградска — в 10:55, 14:15, 17:19, 18:46). 25 февраля на этом направлении дополнительно назначен утренний поезд со временем отправления из Калининграда в 6:40, из Зеленоградска — в 7:44.



С 27 февраля пригородные поезда на всех направлениях будут следовать по обычному расписанию.