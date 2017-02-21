Стало известно, как в длинные выходные будут работать поликлиники и МФЦ
В региональном Минздраве определились с графиком работы поликлиник в долгие выходные — с 23 по 26 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Поликлиники
Так, 23, 24 и 26 февраля объявлены выходными днями. В субботу, 25 февраля, поликлиники будут работать по субботнему графику, также будет оказываться неотложная медицинская помощь на дому.
Офисы "Янтарьэнерго"
Об изменении режима графика работы клиентских офисов объявили в АО "Янтарьэнерго". Так, 23—26 февраля 2017 года — выходные. 22 февраля 2017 года офисы будут работать с 9 до 17 часов. С 27 февраля центры обслуживания клиентов предприятия работают в обычном режиме.
МФЦ
Свой график работы опубликовали и в учреждении, работающем по принципу "одного окна" - МФЦ "Мои документы".
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