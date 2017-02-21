В "Почте России" составили график работы на долгие выходные
Калининградский филиал "Почты России" сообщил о режиме работы отделений в праздничные дни. Информацию во вторник, 21 февраля, предоставили в пресс-службе предприятия.
Для всех отделений почтовой связи 23, 24 февраля и 8 марта 2017 года объявлены выходными. В эти дни не будет обмена почты с отделениями связи, доставки почтовых отправлений, периодических печатных изданий. Кроме того, не будет изыматься письменная корреспонденция из почтовых ящиков.
В предпраздничные дни, 22 февраля и 7 марта 2017 года, рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час. 25, 26 февраля (суббота и воскресенье), а также 9 марта (четверг) отделения будут работать по установленному режиму.
Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
Более подробную информацию о дате доставки пенсии и пособий можно получить по телефону в своем почтовом отделении. Контакты и режим работы своего отделения можно узнать на официальном сайте "Почты России" www.pochta.ru/offices.
Кроме того, пользователи мобильного приложения "Почты России" могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение.
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