В Калининграде
В Калининграде
+4 °C
днем
-5 °C
ночью
14 февраля 2017 г. 15:39
62 554 пользователей
за 24 часа на сайте
57.37 -0.61
Курс ММВБ на 14 февраля 2017, 15:00
60.95 -0.5
Курс ММВБ на 14 февраля 2017, 15:00
14.22 +0.16
Курс ЦБ на 15 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Транспорт

Сам себе гаишник: калининградцы не могут безопасно перейти дорогу к скверу Шопена

Автор: Константин Сериков
12:44
  774 0
  • Лорога у сквера Шопена в Калининграде. Фото с сервиса "Яндекс.Панорама"
Лорога у сквера Шопена в Калининграде. Фото с сервиса "Яндекс.Панорама"
Новостной портал Клопс.Ru в 2017 году продолжает проект "Сам себе гаишник", цель которого — донести идеи автомобилистов до ГИБДД и мэрии. За время работы проекта в адрес редакции и паблика "Сообщество автомобилистов Калининградской области" поступило 744 предложения. Все они рассматриваются в порядке очереди. Каждой проблеме присваивается номер, что позволяет следить за её решением после публикации.
 
Проблема № 221: калининградцы не могут безопасно перейти дорогу к скверу Шопена

Жители Калининграда жалуются на плохую организацию дорожного движения в районе сквера Шопена. Для пешеходов в районе мини-парка не созданы условия безопасного перехода, считают жители.

Попасть в сквер можно с улиц Степана Разина и Коммунальной. Пешеходам нужно пересекать проезжую часть.

"Поразительно, что в районе парка нет ни одного пешеходного перехода, притом что там ежедневно играют дети, гуляют пенсионеры, которые вынуждены "сайгачить" перед автомобилями", — рассказывает местная жительница Наталья.

Жители просят обустроить хотя бы два перехода. 
 
Проблема № 222: перевернутый знак ставит водителей в тупик 
 
В Калининграде, в районе магазина "Виктория" на ул. Автомобильной, неправильно установили знак "Уступи дорогу". Он размещён в перевёрнутом положении. Автолюбители с осторожностью проезжают перекрёсток, так как невнимательный водитель может спровоцировать ДТП.
 
 
Проблема № 223: запрещённый левый поворот с проспекта Мира на улицу Колоскова
 
После введения одностороннего движения по переулку Свободному калининградцам приходится делать большой крюк, чтобы попасть с ул. Свободной на ул. Колоскова. Увеличился поток транспорта по проспекту Мира. Калининградские автомобилисты просят открыть для движения левый поворот с проспекта Мира на ул. Колоскова.

"Трамвайные пути для движения практически не используются, так как дорожное полотно находится в ужасном состоянии, а поворот налево с трамвайных путей был бы кстати, учитывая, что у кинотеатра "Заря" есть светофор, который притормаживает поток автомобилей", — написал калининградский водитель Алексей.
 
Проблема № 224: отсутствие разгонной полосы на ул. Невского при спуске с Окружной
 
Автомобилисты, желающие продолжить движение на выезд из Калининграда после моста на Окружной дороге, вынуждены фактически спиной к потоку высматривать "окно" для возможности проехать.

Читатель Константин Бурлуцкий предлагает обустроить на ул. Невского разгонную полосу для водителей, двигающихся в сторону Приморского кольца. "Движение по самой улице Невского не столь загруженное и позволяет пустить поток только по одной полосе, а для выезжающих с Окружной — сделать разгонную полосу", — сказал автомобилист.

Обустроить разгонную полосу можно, по мнению калининградцев, и с правой стороны от дороги, на пустыре. При этом можно оставить две полосы для движения на выезд.
 
Все указанные предложения направлены в администрацию Калининграда и ГИБДД. Напомним, для участия в проекте Клопс.Ru "Сам себе гаишник" необходимо присылать предложения или описание проблемы на электронный адрес auto@klops.ru или оставлять их в группах "Клопс.Ru" и "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте". К тексту желательно приложить фотографию с описанием проблемного участка.
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Высотки у Ботанического сада и парковки вместо СНТ: в генплан Калининграда планируется внести изменения (схемы)
13 февраля 201717:58
  8127 7
Высотки у Ботанического сада и парковки вместо СНТ: в генплан Калининграда планируется внести изменения (схемы)
Алиханов: У меня зарплата ниже, чем у главы Калининграда
Фото горячей новости
12:59
  4096 6
Праздничные акции и подарки от ТЦ "Акрополь": как порадовать себя и близких
Фото горячей новости
12:00
  1901
Стоимость литра бензина в Калининграде перевалила за 41 рубль
Фото горячей новости
11:27
  2871 5
В Калининграде пьяный пытался угнать машину, не заметив в ней мужчину и ребёнка
Фото горячей новости
11:13
  3139 3

Лента новостей

Картинка
Состав регионального совета по увековечению памяти погибших в Великой Отечественной войне сократят в три раза
15:15
  136 0
Картинка
"Твой Бро": калининградские пары рассказали, что для них любовь
14:56
  222 0
Картинка
"ПанПончик" теперь и в Балтрайоне: на Батальной открылось новое кафе со сладкими лакомствами
14:56
  2361
Картинка
В Калининградской области уровень смертности от инфаркта почти в два раза ниже, чем в среднем по России
14:50
  157 0

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Через 20 лет Польша проснётся брошенной в нищете колонией Запада
  5043 8
Фото автора
Наталья Ромашина
журналист
В Калининград — только по любви
  4767 4
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo