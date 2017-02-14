Сам себе гаишник: калининградцы не могут безопасно перейти дорогу к скверу Шопена

Новостной портал Клопс.Ru в 2017 году продолжает проект "Сам себе гаишник", цель которого — донести идеи автомобилистов до ГИБДД и мэрии. За время работы проекта в адрес редакции и паблика "Сообщество автомобилистов Калининградской области" поступило 744 предложения. Все они рассматриваются в порядке очереди. Каждой проблеме присваивается номер, что позволяет следить за её решением после публикации.

Проблема № 221: калининградцы не могут безопасно перейти дорогу к скверу Шопена



Жители Калининграда жалуются на плохую организацию дорожного движения в районе сквера Шопена. Для пешеходов в районе мини-парка не созданы условия безопасного перехода, считают жители.



Попасть в сквер можно с улиц Степана Разина и Коммунальной. Пешеходам нужно пересекать проезжую часть.



"Поразительно, что в районе парка нет ни одного пешеходного перехода, притом что там ежедневно играют дети, гуляют пенсионеры, которые вынуждены "сайгачить" перед автомобилями", — рассказывает местная жительница Наталья.



Жители просят обустроить хотя бы два перехода.

Проблема № 222: перевернутый знак ставит водителей в тупик

В Калининграде, в районе магазина "Виктория" на ул. Автомобильной, неправильно установили знак "Уступи дорогу". Он размещён в перевёрнутом положении. Автолюбители с осторожностью проезжают перекрёсток, так как невнимательный водитель может спровоцировать ДТП.

Проблема № 223: запрещённый левый поворот с проспекта Мира на улицу Колоскова

После введения одностороннего движения по переулку Свободному калининградцам приходится делать большой крюк, чтобы попасть с ул. Свободной на ул. Колоскова. Увеличился поток транспорта по проспекту Мира. Калининградские автомобилисты просят открыть для движения левый поворот с проспекта Мира на ул. Колоскова.



"Трамвайные пути для движения практически не используются, так как дорожное полотно находится в ужасном состоянии, а поворот налево с трамвайных путей был бы кстати, учитывая, что у кинотеатра "Заря" есть светофор, который притормаживает поток автомобилей", — написал калининградский водитель Алексей.

Проблема № 224: отсутствие разгонной полосы на ул. Невского при спуске с Окружной

Автомобилисты, желающие продолжить движение на выезд из Калининграда после моста на Окружной дороге, вынуждены фактически спиной к потоку высматривать "окно" для возможности проехать.



Читатель Константин Бурлуцкий предлагает обустроить на ул. Невского разгонную полосу для водителей, двигающихся в сторону Приморского кольца. "Движение по самой улице Невского не столь загруженное и позволяет пустить поток только по одной полосе, а для выезжающих с Окружной — сделать разгонную полосу", — сказал автомобилист.



Обустроить разгонную полосу можно, по мнению калининградцев, и с правой стороны от дороги, на пустыре. При этом можно оставить две полосы для движения на выезд.

Все указанные предложения направлены в администрацию Калининграда и ГИБДД. Напомним, для участия в проекте Клопс.Ru "Сам себе гаишник" необходимо присылать предложения или описание проблемы на электронный адрес auto@klops.ru или оставлять их в группах "Клопс.Ru" и "Сообщество автомобилистов Калининграда и области" "ВКонтакте". К тексту желательно приложить фотографию с описанием проблемного участка.