Алиханов: Калининградская область сможет принимать до 2,3 миллиона туристов в год

Калининградская область сможет принимать до 2,3 миллиона туристов в год. Об этом сообщил глава региона Антон Алиханов.
Напомним, к чемпионату мира по футболу в 2018 году в регионе появятся
около шестисот дополнительных гостиничных номеров.
В пресс-службе регионального правительства сообщают, что все организации, работающие в сфере гостиничного бизнеса, прошли классификацию и получили свидетельство. Областным министерством по туризму совместно с муниципальными образованиями, МЧС, УФМС и ФНС был сформирован региональный план-график проведения классификации. В него вошли 198 объектов: гостиницы, гостевые дома, хостелы, санатории, базы отдыха и прочие объекты, оказывающие гостиничные услуги. При проведении классификации аккредитованная организация проверила исполнение ряда требований, в том числе наличие охранной и пожарной сигнализации, аварийного освещения.
"Мы являемся единственным субъектом России, который оказывает финансовую поддержку предпринимателям в виде возмещения до 95% затрат на классификацию. В этом году мы компенсировали затраты 76 организациям, которые провели работу по классификации своих гостиниц и подали заявки на субсидии. Они получили из областного бюджета в общей сложности 3,6 миллиона рублей", — заявил Антон Алиханов.
Говоря о тенденциях развития региона, Антон Алиханов отметил, что в туризме Калининградской области снижается фактор сезонности.
"С октября и по апрель реализуется проект "Карта гостя" — программа лояльности для туристов, в которой уже принимают участие 22 туристские организации. Кроме того, регион зарекомендовал себя как эффективная конгресс-площадка", — подчеркнул врио губернатора.
По словам главы региона, туристический поток в область возрос на 30—40% в сравнении с уровнем прошлого года, составив, по предварительным оценкам, до 1,3-1,4 млн человек. Из областного бюджета на продвижение Калининградской области на внутреннем и международном рынке туристических услуг в 2016 году было выделено около 20 миллионов рублей.
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