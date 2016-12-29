Алиханов: К ЧМ-2018 в Калининградской области появится 600 дополнительных гостиничных номеров
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в регионе появится 600 дополнительных гостиничных номеров. Всего номерной фонд гостиниц позволяет принимать ежегодно до 2,3 млн туристов.
Алиханов отметил, что Калининградская область является единственным субъектом страны, в котором предпринимателям возмещают до 95% затрат на классификацию — её прошли все организации области, работающие в сфере гостиничного бизнеса. В этом году компенсации получили 76 организаций. Из областного бюджета на эти цели было выделено 3,6 млн рублей.
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