Алиханов: К ЧМ-2018 в Калининградской области появится 600 дополнительных гостиничных номеров

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в регионе появится 600 дополнительных гостиничных номеров. Всего номерной фонд гостиниц позволяет принимать ежегодно до 2,3 млн туристов.



Алиханов отметил, что Калининградская область является единственным субъектом страны, в котором предпринимателям возмещают до 95% затрат на классификацию — её прошли все организации области, работающие в сфере гостиничного бизнеса. В этом году компенсации получили 76 организаций. Из областного бюджета на эти цели было выделено 3,6 млн рублей.