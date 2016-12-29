В 2017 году в Калининграде опробуют практику чартерных перелётов из Москвы
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в будущем году в регионе планируется в пик туристического сезона опробовать практику чартерных перелётов из Москвы.
Он также рассказал, что в 2017 году в регионе пройдут крупные мероприятия, привлекающие туристов. Среди них Общероссийский гастрономический фестиваль, Форум волонтёров ЧМ-2018, Всероссийский съезд туроператоров проекта "Серебряное ожерелье России". Пройдёт в регионе II Международная туристическая выставка "Туризм — 2017" и форум блогеров.
Антон Алиханов рассказал, что в 2017 году в регионе планируется сформировать турпродукт для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее сообщалось
, что в Калининградской области к ЧМ-2018 будет создано 600 дополнительных гостиничных номеров.
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