В 2017 году в Калининграде опробуют практику чартерных перелётов из Москвы

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что в будущем году в регионе планируется в пик туристического сезона опробовать практику чартерных перелётов из Москвы.



Он также рассказал, что в 2017 году в регионе пройдут крупные мероприятия, привлекающие туристов. Среди них Общероссийский гастрономический фестиваль, Форум волонтёров ЧМ-2018, Всероссийский съезд туроператоров проекта "Серебряное ожерелье России". Пройдёт в регионе II Международная туристическая выставка "Туризм — 2017" и форум блогеров.



Антон Алиханов рассказал, что в 2017 году в регионе планируется сформировать турпродукт для людей с ограниченными возможностями здоровья.