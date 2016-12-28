Расходы путешественников в турпоездках по России выросли на 88% за год
При этом за границей отечественные туристы стали оставлять на 24% меньше, чем в прошлом году. Всего на поездки за рубеж у россиян ушло 3 млрд 235 млн долларов, а на путешествия по стране — 10 млрд 471 млн долларов США.
Причина увеличения расходов на внутренний туризм в росте цен в России.
Ранее сообщалось, что чаще всего в уходящем году жители России летали
из Москвы в Симферополь
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