Расходы путешественников в турпоездках по России выросли на 88% за год

В 2016 году россияне стали тратить в поездках в пределах страны на 88% больше денег, чем годом ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР)



При этом за границей отечественные туристы стали оставлять на 24% меньше, чем в прошлом году. Всего на поездки за рубеж у россиян ушло 3 млрд 235 млн долларов, а на путешествия по стране — 10 млрд 471 млн долларов США.



Причина увеличения расходов на внутренний туризм в росте цен в России.