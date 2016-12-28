Названы самые популярные туристские направления среди россиян в 2016 году
Чаще всего в уходящем году жители России летали из Москвы в Симферополь — как выяснили аналитики сервиса продажи авиабилетов Kupibilet.ru
, на этот маршрут приходится 19,7% всех продаж.
Помимо этого, в пятёрку самых посещаемых городов вошли Сочи, Кишинёв, Санкт-Петербург и Минеральные Воды.
В Ереване в этом году побывали 7,2% путешественников, в Праге и Краснодаре — по 6,6%. Кроме того, в десятку лидеров вошли Тбилиси и Бангкок.
По словам пресс-секретаря Kupibilet.ru Юлии Третьяковой, россияне предпочитали путешествовать в пределах страны из-за высокого курса доллара, политической обстановки, а также падения реальных доходов. Ожидается, что в следующем году эта тенденция продолжится.
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