Путин пообещал поддержать спортсменов, участвующих в Олимпиаде под нейтральным флагом

Владимир Путин пообещал поддержать участие спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом . Об этом сообщает РБК



Президент прокомментировал ситуацию вокруг российской сборной, которую Международный олимпийский комитет отстранил от участия в Олимпиаде. Он заявил, что если спортсмены решат выступать под нейтральным флагом, власти не будут чинить им препятствий.



Россия, по словам главы государства, отчасти сама виновата в том, что МОК принял такое решение. Обвинения, из-за которых сборная была отстранена, он назвал голословными и опирающимися на показания человека с "сомнительной психикой".