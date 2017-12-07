Путин пообещал поддержать спортсменов, участвующих в Олимпиаде под нейтральным флагом
Владимир Путин пообещал поддержать участие спортсменов в Олимпийских играх под нейтральным флагом
. Об этом сообщает РБК
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Президент прокомментировал ситуацию вокруг российской сборной, которую Международный олимпийский комитет отстранил от участия в Олимпиаде. Он заявил, что если спортсмены решат выступать под нейтральным флагом, власти не будут чинить им препятствий.
Россия, по словам главы государства, отчасти сама виновата в том, что МОК принял такое решение. Обвинения, из-за которых сборная была отстранена, он назвал голословными и опирающимися на показания человека с "сомнительной психикой".
Путин также признался, что переживает за российских спортсменов и отметил, что каждый из них должен принять то или иное решение. Они должны учитывать, что их, в отличие от спортсменов других сборных, "будут проверять трижды".
Исполнительный комитет МОК 5 декабря решил отстранить российскую сборную от участия в зимней Олимпиаде
2018 года.