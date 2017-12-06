Лучший бомбардир "Балтики" перешёл в ФК "Ростов"

Интерес к этому футболисту проявляли несколько клубов российской премьер-лиги, но он переходит в "Ростов", так как права на него принадлежат именно этой команде.

Как стало известно Клопс.Ru, 12 декабря он проведёт первый сбор в составе ростовского клуба. Впрочем, есть вероятность, что новый тренерский состав "Ростова" забракует Дмитрия, и он вернётся доигрывать чемпионат в Калининград.

Скопинцев постоянно получает вызовы в молодёжную сборную России, а в ноябре его игру в матче с "Оренбургом" просматривал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Недавно он отличился игрой за сборную Футбольной национальной лиги. Кроме того, Дмитрий является лучшим бомбардиром "Балтики".