Полузащитником "Балтики" заинтересовались "Спартак", "Зенит" и "Краснодар"
Три клуба российской футбольной Премьер-лиги "Спартак", "Зенит" и "Краснодар" могут приобрести полузащитника "Балтики" Дмитрия Скопинцева. Об этом сообщает спортивный комментатор радиостанции "Спорт ФМ"
Нобель Арустамян.
По словам журналиста, обладающего инсайдерской информацией, молодой полузащитник привлёк внимание крупных российских команд блестящим выступлением в ФНЛ за калининградскую команду.
Дмитрий Скопинцев выступает на правах аренды за "Балтику" с марта 2017 года. Права на игрока принадлежат "Ростову".
Скопинцев постоянно получает вызовы в молодёжную сборную России, а в ноябре его игру в матче с "Оренбургом" просматривал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. Недавно он отличился игрой
за сборную Футбольной национальной лиги. Кроме того, Дмитрий является лучшим бомбардиром "Балтики".
В калининградском клубе Клопс.Ru сообщили, что сейчас вся команда в полном составе находится в отпуске. Ранее в "Балтике" не исключали
перехода Скопинцева в другую команду в зимнее трансферное окно.