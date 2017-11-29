Футболист "Балтики" забил гол в матче с итальянской сборной серии Б

Полузащитник калининградской "Балтики" Дмитрий Скопинцев забил гол в товарищеском матче сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и серии Б. Об этом сообщается на сайте ФНЛ.



Сегодня сборная Футбольной национальной лиги (футболисты не старше 1996 года рождения) провела в Порденоне очередной товарищеский матч с командой итальянской Лиги Б.



Россияне с первых минут захватили инициативу и дважды сумели забить. Сначала прострел с фланга головой замкнул Александр Соболев, а затем отличился балтиец Дмитрий Скопинцев.



Хозяевам до перерыва удалось отыграть один мяч, а в начале второго тайма итальянцы сравняли счёт. В оставшееся время обе команды имели моменты для взятия ворот. Но голов зрители больше не увидели — счёт остался 2:2.



Это была шестая встреча с итальянцами. Ни в одной игре россиянам Это была шестая встреча с итальянцами. Ни в одной игре россиянам победить не удалось . Отметим, что Скопинцев отыграл всю игру.