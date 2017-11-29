Футболист "Балтики" забил гол в матче с итальянской сборной серии Б
Полузащитник калининградской "Балтики" Дмитрий Скопинцев забил гол в товарищеском матче сборной Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и серии Б. Об этом сообщается на сайте ФНЛ.
Сегодня сборная Футбольной национальной лиги (футболисты не старше 1996 года рождения) провела в Порденоне очередной товарищеский матч с командой итальянской Лиги Б.
Россияне с первых минут захватили инициативу и дважды сумели забить. Сначала прострел с фланга головой замкнул Александр Соболев, а затем отличился балтиец Дмитрий Скопинцев.
Хозяевам до перерыва удалось отыграть один мяч, а в начале второго тайма итальянцы сравняли счёт. В оставшееся время обе команды имели моменты для взятия ворот. Но голов зрители больше не увидели — счёт остался 2:2.
Это была шестая встреча с итальянцами. Ни в одной игре россиянам победить не удалось
. Отметим, что Скопинцев отыграл всю игру.
Дмитрий Скопинцев является лучшим бомбардиром "Балтики" в нынешнем сезоне. Права на этого игрока принадлежат не калининградской команде, а клубу "Ростов". Поэтому есть вероятность, что уже зимой Дмитрий покинет "Балтику"
.