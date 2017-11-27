Футболист "Балтики" сыграет в Италии за сборную ФНЛ

Балтийцев в составе сборной Лиги могло быть и больше, но по договоренности с итальянской стороной в матче примут участие футболисты не старше 1996 года рождения.

Перед вылетом в Венецию команда провела тренировку. В Италии состоится еще одна. Руководить российской командой будет тренер Юрий Газзаев, работавший с различными командами в ФНЛ много лет. Сейчас специалист возглавляет астраханский "Волгарь".

Сборную ФНЛ собирают ежегодно с 2011 года для проведения товарищеского матча со сборной второй по силе итальянской Лиги. Товарищеский матч проводится в конце года. Туда собирают лучших клубных футболистов из всех команд ФНЛ и Серии Б.

Предстоящий матч с итальянской командой станет уже шестым. Пока сборная ФНЛ ни разу не сумела обыграть соперника.