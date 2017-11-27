Футболист "Балтики" сыграет в Италии за сборную ФНЛ
Полузащитник калининградской "Балтики" Дмитрий Скопинцев сыграет за молодежную сборную Футбольной национальной лиги против сборной итальянской Лиги Б. Товарищеская встреча состоится во вторник, 28 ноября, сообщается на сайте ФНЛ
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Балтийцев в составе сборной Лиги могло быть и больше, но по договоренности с итальянской стороной в матче примут участие футболисты не старше 1996 года рождения.
Перед вылетом в Венецию команда провела тренировку. В Италии состоится еще одна. Руководить российской командой будет тренер Юрий Газзаев, работавший с различными командами в ФНЛ много лет. Сейчас специалист возглавляет астраханский "Волгарь".
Сборную ФНЛ собирают ежегодно с 2011 года для проведения товарищеского матча со сборной второй по силе итальянской Лиги. Товарищеский матч проводится в конце года. Туда собирают лучших клубных футболистов из всех команд ФНЛ и Серии Б.
Предстоящий матч с итальянской командой станет уже шестым. Пока сборная ФНЛ ни разу не сумела обыграть соперника.
Дмитрий Скопинцев является лучшим бомбардиром "Балтики" в нынешнем сезоне. Права на этого игрока принадлежат не калининградской команде, а клубу "Ростов". По этой причине есть вероятность, что уже зимой Дмитрий покинет
"Балтику".