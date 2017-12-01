Кто будет играть в Калининграде: началась жеребьевка ЧМ-2018 (обновлено)

В пятницу, 1 декабря, в 17:00 в Москве стартовала жеребьёвка финального раунда чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 11 российских городах летом будущего года. Клопс.Ru собрал все нюансы события.

18:09. Жеребьёвка ЧМ-2018 завершилась.

18:01. Сборная Сербии сыграет в Калининграде. 22 июня ей предстоит встретиться со Швейцарией.

18:00. Сборная Нигерии также проведёт одну игру в Калининграде на ЧМ-2018. 16 июня африканцам предстоит сыграть с Хорватией в группе "D".

17:57. Первой неевропейской командой, которая сыграет в Калининграде, станет сборная Марокко. Она проведёт свой матч 25 июня с Испанией.

17:55. Стали известны все соперники сборной России по групповому раунду ЧМ-2018. В матче открытия наша команда сразится с Саудовской Аравией, далее последуют встреча с Египтом и игра с Уругваем.

17:46. Еще один соперник у России — сборная Египта.

17:45. Сборная Англии сыграет в Калининграде. Она выступит в квартете "G".

17:44. Везет Калининграду на европейские страны. Следующие две команды, которые приедут к нам в город по итогам жеребьевки, — Хорватия и Швейцария.

17:42. Второй командой, которая определила жеребьевка в Калининград стала сборная Испании. Она сыграет в группе "B". Соперник будет известен через несколько минут. Также в этом же квартете находится Португалия.



17:41. Сборная России получила первого соперника по группе. Ею стала команда Уругвая. Россияне сыграют с ней в Самаре в третьем туре.

17:37. Первой командой, которая согласно жеребьёвке сыграет в Калининграде, стала сборная Бельгии. Она сыграет в группе "G". Соперник будет известен через несколько минут.



Как проходит жеребьёвка?

Ведущими этого мероприятия стали российская журналистка Мария Командная и бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер. Кроме того, россияне увидят Ивана Урганта, а Лариса Долина и Алсу исполнят песни, написанные специально для церемонии.



Кто определяет судьбу команд?

Распределение команд по группам доверили известным футболистам. Шары с названиями команд достают из корзин Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Мирослав Клозе, Фабио Каннаваро, Кафу, Диего Марадона, Карлес Пуйоль, Диего Форлан. Кроме того, в церемонии принимает участие первый вице-президент РФС Никита Симонян.



Кто может достаться сборной России?

Все 32 участника финального раунда ЧМ-2018 по рейтингу FIFA разделены на четыре корзины, в каждой — по восемь сборных. Сборная России имеет самую низкую из всех позицию в рейтинге (из-за отсутствия официальных матчей), но находится в первой корзине как хозяйка мундиаля, вместе с сильнейшими командами планеты. Состав корзин выглядит так:



Первая корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Вторая корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Третья корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

Четвёртая корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.



На групповом этапе соперники нашей команды будут выбраны из корзин №2, 3 и 4. Например, Перу, Тунис и Австралия.



Также известно, что сборная России будет выступать в группе "А" и не сыграет в Калининграде. 14 июня в "Лужниках" россияне примут участие в матче открытия чемпионата мира. 19 июня Россия играет в Петербурге, а 25-го — в Самаре.



Каким командам достанется Калининград?

В Калининграде на одноимённом стадионе состоятся четыре матча. 16 июня сыграют команды из группы "D", 22 июня — из группы "Е", 25 июня — из группы "B", 28 июня — "G". То есть калининградские болельщики увидят восемь разных сборных планеты. Фанаты такого же количества стран совершенно точно посетят Калининград, когда будут следовать за своими кумирами.