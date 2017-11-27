Гендиректор "Балтики" заявил о решении проблем с долгами перед футболистами

Ситуация с задолженностью перед футболистами "Балтики" близка к разрешению. Об этом в интервью для сайта клуба сообщил генеральный директор клуба Тимур Лепсая.

"На данный момент у нас отсутствуют задолженности по заработной плате. Были незначительные задержки по премиям, но они выплачиваются", — отметил Лепсая.

По словам гендиректора, финансирование команды остаётся не таким стабильным, как хотелось бы.

"Для поступательного движения вперёд и развития клуба, конечно, требуется стабилизация финансирования. Пока мы находимся в стадии поиска генерального спонсора", — отметил гендиректор.