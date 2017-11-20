Власти Калининградской области подсчитали долг перед игроками "Балтики"

Задолженность перед футболистами "Балтики" составляет порядка 15 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 20 ноября, журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



По его словам, задолженность перед игроками сложилась из премиальных выплат — за победы в играх. По заработной плате задержек нет.



"Некритичная сумма. Как и договаривались с коллективом, футболистами, до декабря все долги закроем, так и сделаем", — отметил Алиханов.



Губернатор добавил, что гасить задолженность будут не из бюджетных средств. При этом продолжаются поиски генерального спонсора команды.



"В Калининградской области есть две крупные компании, способные потянуть спонсорство команды: "Содружество", которое помогает в определённой степени, и "Автотор", несущий соцнагрузку в других проектах", — пояснил Алиханов.